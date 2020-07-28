تشاد / نعي توفي الفنان سانتو بعد ٱن آصيب بطلقة نارية طائشة

توفي الفنان المطرب إسماعيل سانتو يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في مدينة انقوري بولاية البحيرة بعد ٱن اصيب بطلقة نارية طائشة.



الفنان اسماعيل سانتو هو من المناضلين المشهور ين فى الحركة الوطنية للانقاذ . وقدم الكثير من الاغاني للحزب الحاكم. تجده في معظم الحفلات السياسية التي تقام من قبل الحركة الوطنية للانقاذ.

حسب مصادر الفنان سانتو كان بمدينة انقوري بولاية البحيرة لإحياء امسية غنائية خاصة. واسناء البهجة والسرور وكل العادة لما الفرح عم الجميع بعض من المحتفلين عبروا فرحتهم بطلقات نارية على الهواء منسجمين مع الاغاني . وفى الهذا الجو الذي عمه الفرح والطرب والطلقات اصيب الفنان اسماعيل سانتو بطلقة نارية طائشة وتوفى فى الحال. ونقله جسمان الفقيد الى المستشفى المركزي بمدينة انجمينا ودفن في مقابر لاماجي . اللهم يغفر له ويرحمه بالجن