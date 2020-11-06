تشاد: رئيس الجمهورية يلتقي بالسلطات وقام بمناقشة عدة مواضيع

أنجمينا: (Tchad infos)

ناقش رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، اليوم الجمعة الموافق 06/نوفمبر/2020 مع السلطات المحلية من القادة الرسميين والتقليديين القضايا الإدارية والتعليمية والصحية والأمنية ، في مدينة بالا حاضرة إقليم مايوكيبي ، أثناء زيارة عمل رسمية يقوم بها الآن في الأقاليم الجنوبية.

وقال رئيس الجمهورية بحسب ما غرد به على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” (التقيت بمختلف السلطات الإدارية لإقليم مايوكيبي الغربي وركز العرض الذي قدمته على مواضيع تتعلق بكفاءة الإدارة والتعليم والأمن).

وتابع في تغريدته أنه ناقش مع السلطات هناك مسألة الظاهرة الجديدة التي ظهرت جنوب الأطفال حيث تقوم العصابة المنتشرة في إقليمي مايو كيبي الشرقي والغربي بإختطاف الأطفال مقابل فدية.