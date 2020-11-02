تشاد: تمديد حظر التجول

أنجمينا: (Tchad infos)

مددت السلطات التشادي ة، حظر التجول الصحي لمدة أسبوعين قادمين، إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 02/نوفمبر/2020 ، وقد شمل الحظر كل من الأقاليم: قيرا، كانم، لوغون الشرقي والغربي، مايوكيبي شرق وغرب ، وفي مدينة أنجمينا: مانداليا ولوغون غانا ومن محلية أنجمينا فارا إلى محلية قطي.

وحددت السلطات ساعات حظر التجول في كل من مايوكيبي غرب وشاري الأوسط ، من الساعة السابعة مساءً إلى الخامسة صباحاً ، وفي أنجمينا وبقية المناطق المذكورة من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً.

وقد سجلت تشاد حتى يوم الأحد، رسمياً الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 1498 حالة في 17 إقليماً في البلاد.