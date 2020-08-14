تشاد : تغييرات في تنظيم إمتحان الشهادة الثانوية دورة 2020

تنظم الشهادة الثانوية دورة 2020 بطريقة خاصة هذا العام بسبب جائحة كرونا المستجد. عدد للمشاركين فى هذا الإمتحان 87.500 منذ. تبداء ألامتحانات يوم 17 اغسطس 2020 .

المدير العام للهيئة الوطنية للإمتحات والمسابقات العليا البرفيسور باكاري ابو ذكر فى حديث صحفي قدمه يوم 12 اغسطس بعض من ألاجراءت التي أتخذت وتطبق فى إمتحان الشهادة الثانوية دورة 2020. ضمن الاجراء التي ذكرها المدير هي : تناوب ايام الامتحانات بين القسم العلمي والادبي. وكذالك زيادة عدد مراكز التصحيح من واحد الى اربعة.

ألاثنين 17 اغسطس هو اليوم الاول لإمتحان الشهادة الثانوية وخصص للمواد العلمية اما المواد الأدبية هي فى اليوم التالي وهو الثلاثاء 18 اغسطس ر2020.

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