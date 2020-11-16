تشاد: البرلمان يجيز على قرار تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع “القانون الدستوري”.

أنجمينا:(Tchad infos)

أجاز نواب الجمعية الوطنية《البرلمان التشادي》 اليوم الإثنين 16/نوفمبر/2020 ، على مشروع قرار تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع القانون الدستوري وإعتماده بالإجماع من قبل النواب.

وتأتي الإجازة من قِبل النواب بتشكيل هذه اللجنة الخاصة في أعقاب القرارات المختلفة والمهمة التي أتخذت خلال أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني ، التي تعتبر من ضمن تداعيات القرارات الكبيرة على عمل المؤسسات الناتجة عن دستور الـ 4 من مايو 2018 ، للجمهورية الرابعة.

ومن أهداف اللجنة المكلفة بدراسة المشروع الدستوري ، جمع الوثائق الضرورية والمفيدة لدراسة مشروع القانون الدستوري وإعادة قرائته بأكمله وإبراز مستجداته فيما يتعلق بدستور الجمهورية الرابعة ، وكذلك تحليل أهمية الإبداعات بهدف إقتراح تعديلات أو إعادة صياغته ، والإستماع للوزراء والجهات الفاعلة الأخرى المعنية ، وتقديم الإحتياجات إذا لزم الأمر لتنوير النواب حول محتوى المشروع.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه اللجنة لديها مكتب مؤلف من 25 عضواً ومنحت 18 يوماً فقط لإنهاء العمل الذي يقع على عاتقها.