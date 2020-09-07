تشاد : ادريس ديبي اتنو” تلقيت ببالغ الحزن والأساء نباء وفات ثلاثة من جنودنا البواسل”

الجيش الوطني التشادي خلال هجوم وقع فى كيقى كنجريا بولاية البحيرة يوم 5 سبتمبر .أكد والي ولاية البحيرة الفريق ركن عبادي ساير فضل فى لقاء اجراه مع وكالة الأنباء التركية أنادولي بأن احدى سيارات الجيش التشادي التى تقوم بدوريات بين محافظتي فولي وكيقى قفزت يوم السبت في مفجرات وضعتها جماعة بوكوا حرام الإرهابية فى المنطقة.وزير ألإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد زين شريف هو ألاخر الذي اكد هذا الخبر. مضيفأ. بأن ثلاثة جنود قتلوا وسبعة أخرون تعرضوا لجروح.وفى هذا السياق عبر مشير تشاد ادريس ديبي اتنو عبر حسابه الرقمي تويتر عن حزنه العميق قائلأ :”تلقيت ببالغ الحزن والأساء نباء وفات ثلاثة من جنودنا البواسل بعد أن قفزت سيارتهم على مفجرات فى كيقى كنجريا . اولأ أقدم تعاذي الى اسر الضحايا متمنأ الشفاء العاجل للمجروحين. وأن ما حدث لا يزحزح عزيمتنا عن مكافحة الارهاب.وعلى حسب ما نشرته الوكالة التركية للأنباء أنادولي ستة جنود قتلوا وعدد كبير من الجرحى خلال هجومين مختلفتين وقعتى بولاية البخيرة وكذالك فى الحدود اليبيا.

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