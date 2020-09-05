تشاد : أمر رئيس الجمهورية مشير تشاد ادريس ديبي اتنو بصرف 160 مليون من الفرنكات ألافريقيا لتشغيل المنصة النقابية.

أعلن وزير الدولة الوزير ألامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي، أثناء زيارته الجمعة 4 سبتمبر للجنة الامتحانات، بأن منصة النقابات حصلت على دعم مالي من قبل مشير تشاد ادريس ديبي اتنو.

تعود المعلمين التشاديين بالمساهمة المالية من اجل تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من اكتوبر كل عام. ولكن هذه المرة حصلوا على دعم مالي قدره 45 مليون من الفرنكات الافريقيا لتنظيم الدورة 2020.



وأكد وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي أن السنوات الماضية شهدت ازمات ٱقتصادية وأثرت سلبأ على عملية دفع علاوات الامتحانات والمسابقات.

ولكن أعطى مشير تشاد هذا العام تعليمات وتم صرف جزء من المبلغ المحدد. والجزء الثاني لولا المشكلة الفنية التي يواجهها بنك دول أفريقيا المركزية حاليا، كان تم دفع. عندما كنت قادما الى هنا تأكدت من امين الخزينة العامة للدولة واخبرني عندما تنحل المشكلة الفنية التي يعاني منها بنك دول إفريقيا المركزية سوف يدفع الجزء الثاني فورأ حسب وزير الدولة.

وبلأمس أمر مشير تشاد بصرف مبلغ قدره 45 مليون من الفرنكات الافريقيا لتنظيم الاحتفالات باليوم العالمي للمعلمين دورة 2020. أما بما يخص المنصة النقابية لقطاع التربية فإن مشير تشاد أمر بصرف مبلغ قدره 160 مليون من الفرنكات الافريقيا من ألان الى نهاية الاسبوع لدعم جميع النقابات حسب وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية