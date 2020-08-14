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  • تشاد : أمرت الحكومة الشركات بإستئناف الخدمات فى المرافق التي لم ينته ترميمها او بناءها

تشاد : أمرت الحكومة الشركات بإستئناف الخدمات فى المرافق التي لم ينته ترميمها او بناءها

14 août 2020 9:59

قام الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي بزيارة ميدانية للمرافق التى توفق ترميمها وبنائها بسبب الازمة الا قتصادية وهي الكنيسة نوتر دام ومقر وزارة الخارجية.
تهدف هذه الزيارة لإعطاء تعليمات للشركات من اجل ٱستئناف العمل لٱنهاء عملية البناء.
وبتعليمات من مشير تشاد ادريس ديبي اتنو أمر الوزير الامين العةم برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي الشركات المكلفة بي بناء هذه المؤسسات بإستئناف العمل. وتسليمها فى الوقت المحدد. واعطى الوزير الامين العام برئاسة الجمهزرية مدة 9 اشهر للشركات لإنهاء ترميم كنيسة نو تر دام.
أما من ناهية بناء مقر وزارة الخارجية فإن بعثة المراقبة اكدت بأن الخدمات وصلت لنسبت 78%. شبه غير مقتنعا بذالك، أمر الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية تسريع العمل حتى يتم نسليم المقر فى شهر ابريل 2021.
من جانبه وزير البنية التحتية احمد ابكر اجد طمئن رئيس الجمهورية والوزير الامين العام برائاسة الجمهورية بإنه سيشرف شخصيا فى إنتهاء المجوهرات المعمارية الاثنين.

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