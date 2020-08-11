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  • تشاد : أعفى رئيس الجمهورية مشير تشاد مساجين بوكوا حرام وكذا مرتكبي الجرا ئم البيئية.

تشاد : أعفى رئيس الجمهورية مشير تشاد مساجين بوكوا حرام وكذا مرتكبي الجرا ئم البيئية.

11 août 2020 10:09

بمناسبة الذكرة الستون لعيد إستقلال البلاد، وترقية رئيس الجمهورية لرتبة مشير ، أعفى رئيس الجمهورية 538 سجينا.
11 أغسطس تحتفل البلاد بعيد الاستقلال .هذا الحدث التاريخي العظيم دمج مع حفل تنصيب رئيس الجمهورية لترقيته لرتبة مشيرتشاد.
بالمناسبة أعفى رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو 538 سجينا.
يشمل هذا العفوا الرئاسي مساجين بوكوا حرام وكذالك مرتكبي الجرائم البيئية.

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