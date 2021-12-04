تحت رعاية وزارة الثقافة وتعزيز التنوع تنظم حملة اقرأ معرض الكتاب السابع تزامنا مع شهر الكتاب والقراءة

جيل طموح يشق طريقه نحو الوعي والتوجه نحو بناء جيلٍ واعد وغرس روح القراءة وحب الاطلاع هذا الجيل المثقف اللذي يقدم كل عام أنموذجاً فريداً من نوعه ، آثر الشباب القائمين علي الحملة فى هذه النسخة علي استهداف نحو مليوني شخص لهذا الموسم ، آمال وطموحات يعمل هذا الجيل للعمل علي غرس حب الكتاب والقراءة للشباب

-حملة اقرأ ونشر الوعي الجماعي رغم المشاق

صعوبات جمة تعتري هذا الشباب المثقف اللذي انطلق نحو أهدافه بامكانيات متواضعة تجمع باشتراكات فردية لأجل خدمة الوطن ونشر ثقافة القراءة

انطلقت فعاليات معرض الكتاب التي تنظمه حملت إقرأ صبيحة اليوم بقصر الخامس عشر من يناير وقد شارك في الحملة عدد مهول من الأدباء والكتاب والطلاب ومحبي العلم والثقافة شهدت الحملة الكثير من المناشط التي تصحبها جولات داخل جناح المعرض الكبير اللذي أعد خصيصا لعرض الكتب الثقافية زارت الوزيرة هذا الجناح



حملت إقرأ فى هذا الموسم تختلف تماما فى الرؤى والبرامج كسابقاتها…

-متي بدأت الحملة

فكرة ابتدرها محمد الحافظ عبدالله عام 2015 ومعه شباب طموح ومثقف التف حوله وكان العام 2015 م هو العام اللذي بدأت فيه الحملة مشوارها الثقافي وأول منسق للحملة محمد الحافظ عبدالله وثاني منسق للحملة فى عام2016م بدأت الحملة بامكانيات محدودة وكانت فى بدايتها عفوية وانطلقت فى أول موسم لها قبل اليوم العالمي للكتاب بأربعة أيام فى أبريل 2015 وكان هدفها فى الموسم الأول:لفت انتباه الجمهور لاهمية الكتاب والقراءة ولفت انتباه وزارة الثقافة للاهتمام باليوم العالمي للكتاب كاهتمامها ببقية الايام العالمية وتم تنفيذ عدد من البرامج

-معرض متواضع للكتاب

-ندوات

– محاضرات

-برامج توعية في المدارس

-جلسات تلخيص كتب

وهذا العام بدأت الحملة مختلفة من الاعوام السابقة هذا العام وصلت فيه الحملة الي 14 اقليم ووصلت الي ما يقارب 50 مؤسسة تعليمية فى العاصمة انجمينا وخارجها ، حملة إقرأ : هي: مبادرة شبابية ثقافية مستقلة تسعي الي الترويج لثقافة القراءة والاطلاع الحر واقتناء الكتب وارتياد المكتبات وهي موسمية تاتي تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب اللذي يصادف الثالث والعشرين لأبريل نيسان فى كل عام .

تقرير: أبوبكر إمام مؤمن