تجدد احتجات طلاب جامعة آدم بركة بأبيشي أمام مقر والي الولاية

تجددت احتجاجات طلاب جامعة آدم بركة بأبيشي صباح اليوم السبت 13نوفمبر ،أمام مقر والي ولاية وداي الجنرال أحمد داري بازين .

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية إعلان بيان نقابة التعليم العالي فرع جامعة آدم بركة يوم أمس الجمعة مطالبة برحيل رئيس الجامعة بإعتباره عائقا في تحقيق مطالب الأساتذة والباحثين بالجامعة المذكورة “على حد ماجاء في البيان” .

وقد احتشد جمع غفير من الطلاب أمام مقر الوالي بهدف ايجاد حلول لمواصلة الدراسة رافعين لافتات مكتوب عليها “كفاية كفاية سئمنا من الإضرابات” “المستقبل غير قابل للتفاوض” والبعض الآخر رافعا مطالبا “برحيل رئيس الجامعة”

وبعد لقاء رئيس غرفة المناديب بجامعة آدم بركة /أبكر علي إلياس ،رجع الطلاب إلى مقر الجامعة لسماع رسالة ممثلهم رئيس غرفة المناديب .

وكشف رئيس غرفة المناديب للطلاب مادار بينه وبين والي الولاية موضحا بأن الوالي وعدهم بإجتماع يوم الإثنين الـ15من نوفمبر .

حاثا الطلاب على الهدوء حتى ذاك الحين ،ووعد رئيس غرفة المناديب على إعلان مايمخض عنه الإجتماع الذي يعقد مع الوالي .

ومالم يجد الوالي حلا للمشكلة وعد الطلاب على تنظيم اعتصامات تعجز الجهات المعنية عن تفريقهم بحد قولهم .

وبإعلان مندوبهم رجع الطلاب على منازلهم انتظارا لليوم الموعود من قبل الوالي .

(•)ونشير إلى أن أفراد من قوات نزع السلاح من المدنيين وقوات الدرك وشرطة مكافحة الشغب حاضروا احتشاد الطلاب لكنهم لم يستخدموا أي أساليب لتفريق الطلاب .