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  • تاريخ: هنا خطاب رئيس الجمهورية في 04 ديسمبر 1990

تاريخ: هنا خطاب رئيس الجمهورية في 04 ديسمبر 1990

5 décembre 2020 2:01

أنجمينا: (Tchad infos)

سياسة – في 04 ديسمبر 1990 ، بعد ثلاثة أيام من توليه السلطة ، أصدر “الرئيس إدريس ديبي إتنو” إعلاناً رسمياً أعلن فيه الحرية والديمقراطية ، وهذا مقتطف من خطابه:

“إنه لمن دواعي سروري البالغ لجميع مقاتلي القوات الوطنية أن يكونوا قد ساعدوا في الكشف عن أغلى هدية كنت أتأملها ، وهذه الهدية ليست ذهباً ولا فضة: ولكنها حرية! ، ذلك في الأول من ديسمبر 1990 ، لم تعد هناك جهود حربية ، ولم تعد هناك سجون سياسية (…) ولخص التطلعات المشروعة لشعبنا والتعلم من المعاناة التي تحملناها جميعاً ، إن حزب “الحركة الوطنية للإنقاذ” (MPS) ملتزم بقيادة تشاد ، وبمشاركة جميع مواطنيها نحو نظام الحكم الذي يدعو إليه الجميع ، نظام حكم (…) يقوم على الديمقراطية ، أعني الديمقراطية بالمعنى الكامل للمصطلح”.

يصادف الرابع من ديسمبر 1990 أيضاً إنشاء مجلس الدولة برئاسة “إدريس ديبي”.

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