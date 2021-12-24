بلدية الدائرة التاسعة بمدينة إنجمينا توزع 127 رأس من الأغنام للزعماء الدينين والتقليدين بمناسبة عيد الميلاد

بمناسبة عيد الميلاد أو ” أعياد الكريسماس ” كما يسميه البعض توزع بلدية الدائرة التاسعة 127 رأس من الأغنام لرجال الدين المسيحي بهدف مشاركتهم بهذه الأعياد كما أعرب المستفيدين من هذه الهبات عن فرحتهم الغامرة وامتنانهم العميقين واصفين بما قدمته البلدية باللفتة الإنسانية ، وبحسب عمدة بلدية الدائرة التاسعة محمد كريمة صالح ان هذه الهبات المتمثلة في 127 رأس من الأغنام قدمتها البلدية للزعماء الدينين والتقليدين اللذي يلعبون دوراً مهماً في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بالدائرة علي حد تعبيره من جانبهم القادة التقليدين والدينين قدمو عرفانهم وعظيم امتنانهم للبلدية بحسب ما جاء علي لسان ممثليهم ، يقول العمدة نفس هذه البادرة قامت بها البلدية في عيد الأضحى مناصفة بين سكان الدائرة التاسعة بمختلف طبقاتهم وانتمائاتهم علي حد قوله وهذه اللفتة ما هي إلا لتشجيع الناس علي الحفاظ علي مكتسبات السلام والتنمية والعيش المشترك علي حد تعبيره .