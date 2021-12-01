بلدية أبيشي تنظم ختمة قرآنية وأمداح تزامنا مع ذكرى غرة ديسمبر وترحما لروح المشير

نظمت بلدية أبيشي صباح اليوم ختمة قرآنية صاحبتها أمداح نبوية .

وجرت مناسبة ختمت القرآن الكريم بساحة البلدية وبحضور عمدة بلدية أبيشي محمد صالح أحمد آدم ،ووالي ولاية وداي أحمد داري بازين ،ومحافظ محافظة وارا ،وجمع من عمال البلدية ،فضلا عن مختلف الوحدات العسكرية بالولاية .

حيث تمت ختمت القرآن وتم رفع يد الضراعة من قبل الحضور ترحما على روح الفقيد /مشير تشاد إدريس ديبي إتنو .

حيث قصد جميع الحضور أثناء رفع يد الضراعة بأن يحفظ الله البلاد والعباد عامة من نكبات الدهر ،وأن يعم الولاية وتشاد جمعاء الأمان ويرزق أهلها الصلاح والخير .