بعد تعينه مديراً عاماً للدرك الوطني عقد الجنرال عصمت إسحاق الشيخ إجتماعاً مع جميع قادة وحدات قوات الدرك المختلفة

بعد تعينه مديراً عاماً لقوات الدرك الوطني بخمس أيام ، اللواء عصمت إسحاق الشيخ يلتقي صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر بمختلف قادة وحدات قوات الدرك الوطني ، من أجل تنفيذ كافة التعليمات التي صدرت من السلطات الإنتقالية بالبلاد من أجل تحكيم قبضتهم الأمنية في العاصمة والولايات حاثهم علي العمل سوياً من اجل استتباب الأمن في كافة التراب الوطتي .

خلال تسليمه مهام عمله كمدير عام قوات الدرك الوطني وضع الجنرال عصمت إسحاق ألشيخ ضمن اولوياته مهمتي الأمن ووضع حد لبعض الممارسات غير الصحيحة وإحلال الأمن واحترام النظام العام من أجل المضي قدما نحو سلامة المواطن التشادي .

كما أعرب عن أمله ان في المضي قدما نحو العمل الجاد من أجل إيصال رسالة السلطات إلى رؤساء مختلف الوحدات الدرك الوطني . ” وقال إنه سينشر جميع عناصره في أنحاء مدينة نجمينا والمدن الأخرى في البلاد ، ليلا ونهارا ، من أجل الحفاظ على النظام امتثالا للقواعد التي تحكم أخلاقيات العمل .

وطمأن إلى أننا سنعمل على ضمان أن تسود الثقة بيننا وبين السكان من أجل إنجاز مهمتنا مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ علي الممتلكات العامة .

هكذا يعلن الجنرال عصمت إسحاق ألشيخ نهاية الفوض ستكون علي يدي منذ أن توليت إدارة هذه المؤسسة ، سواء في إنجمينا أو حتي في الأقاليم المختلفة كما دعي الي إصلاحات شاملة داخل قوات الدرك الوطني وإعلان حالة التأهب القصوي من أجل تعقب جميع المجرمين وقطاع الطرق الذين يهددون الأمن في العاصمة والأقاليم المختلفة وطمأن الجنرال عصمت إسحاق ألشيخ: “سيتم معاقبة الجناة بشدة وفقًا لنصوص وقوانين الجمهورية”.