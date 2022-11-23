بطولة كأس العالم قطر2022 : ألمانيا تخسر أمام اليابان في مفاجأة كبيرة بكأس العالم

الفريق الألماني يواجه صفعة مؤلمة من الفريق الياباني بهدف 1-2 امام اليابان في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022م وتلقت المانيا هذه الضربة المفاجئة من الفريق اليابان بهدفين مقابل واحد لصالح المانيا.

تلقت ألمانيا خسارة مفاجئة 2-1 أمام اليابان في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي جندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن ريتسو دوان أدرك التعادل للمنتخب الآسيوي في الدقيقة 75 قبل أن يحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا قبل النهاية بسبع دقائق عندما استقبل تمريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير .

ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم في قطر عام 2022م لقد حققت بعض الفرق المستحيل للفوز علي خصومها وابرز مثال علي ذلك الفريق السعودي الذي فاز علي الارجنتين فريق مسيسي ومارادونا التي تعتبر من اقوي الفرق الرياضية .