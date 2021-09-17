بشة :وزير المياه الحضرية والريفية يتفقد سير مشروع البطيحة”2″ويعقد لقاء مع مختلف مسؤولي ولاية وداي

عقد وزير المياه الحضرية والريفية الوزير /عليو عبدالله إبراهيم ،ظهر اليوم لقاء مع مختلف مسؤولي وسكان ولاية وداي .

حيث كان اللقاء بفندق 3نجوم ،وبحضور وزير المياه الحضرية والريفية ،ومديرة المياه كبرى حسين محمد إتنو ،ووالي الولاية أحمد داري بازين ،وجمع من مسؤولي المنطقة ،بجانب حضور جمع من قادة المجتمع المدني .

ويأتي زيارة الوزير بهدف تفقد حال مشروع”البطيحة 2″لتزويد مياه الشرب بمدينة أبيشي .

وتطرق الوزير في لقاءه إلى مواضع عدة تتطلق بآليات متابعة وتنفيذ مشروع “البطيحة2” للحد من أزمة المياه بعد تفاقم السكان بمدينة أبيشي .

وأشار الوزير إلى أن هناك مختبرا لتحليل المياه في طور الإنشاء عن قريب بالولاية .

ونوه الوزير إلى أن السلطات العليا بالبلاد خططت لحفر سدود وخزانات بمختلف محافظات ولاية وداي بهدف إمداد السكان لالمياه الصالحة للشرب تخفيفا لأزمة المياه على مستوى الولاية جمعاء .

وأشار الوزير في خطابه إلى أن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وضع مشروع “البطيحة2″ضمن أولوياته ،وذلك وفق خطط والده المغفور له مشير تشاد الرامية إلى تحسين مقومات التنمية بولاية وداي .

ووصف الوزير مشروع “البطيحة2″بأنه فريدا من نوعه على مستوى البلاد .

وأكد الوزير بأن المشروع يحل أزمة المياه بالمدينة كُلِّيّاً حالما يُنَفَّذ وتكون الأزمة نسيا منسيا .

ودعا الوزير جميع المواطنين بمافيهم مختلف السلطات إلى التدخل لمتابعة سير عمل المشروع حتى يتم تنفيذ بالطريقة المثلى وحسب المدة الزمنية التي خُطِط له .

وختم الوزير حديثه بأن الأنابيب وصلت إلى مدينة أبشة وتتم عملية تركيبها بدء من هذه الأيام .

إبراهيم حسن مهاجر/Tchad infos