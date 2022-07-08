بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع شروق صباح الجمعة بالتوجه إلى صعيد ‎عرفات لتأدية الركن الأعظم من شعيرة حج عام 2022،

بعد قضائهم يوم التروية ومبيتهم على مشعر منى امس الخميس السابع من يوليو تموز عام 2022م توافد حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الجمعة الى صعيد عرفات لأداء اعظم شعيرة يوم الحج الأكبر وسط اجرءات أمنية وصحية مشددة .

حج هذا العام 1443ه الموافق 2022م هو اول حج بعد توقف الحج لعامين بسبب كوفيد 19 هذا العام يعطى انطباعا شوق عن المسلمين للأراضى المقدسة ويبرز لهفتهم لبيت الله الحرام .

الحجاج التشادين كغيرهم من الأفواج المسلمة الذين توافدو لأداء شعيرة الحج يواصلون هذا اليوم مسيرهم نحو عرفات لأداء اعظم شعيرة من شعائر الحج يوم الحج الأكبر اليوم الجمعة الثامن من يوليو تموز عام 2022 للميلاد .

حجاج هذا العام يصل عددهم نحو مليون حاج اكثر من ثمنمئة وخمسون الف حاج من الخارج ونحنو مئة وخمسون الف من الداخل كأول حج بعد جائحة كرونا التى القت بظلالها على العالم .