بإقتراح من الوزير الأمين العام للحكومة تم تعين أعضاء اللجنة الفنية لدعم اللجنة التوجيهية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الحوار الوطني يرأسها السيد هليكي شوا

الحكومة تشرع في إنشاء لجنة فنية مكلفة بدعم اللجنة التوجيهية العليا المسؤلة عن مراقبة وتنفيذقرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي وتم تشكليل هذه اللجنة بناءً علي قرار وقع عليه رئيس الحكومة الإنتقالية السيد صالح كبزابو .

وبموجب هذا الأمر المذكور سلفاَ تم تشكيل لجنة دعم فني للجنة التوجيهية العليا المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ قرارات الحوار الوطني اليوم 22 نوفمبر 2022م وتدخل هذه اللجنة في مهام اللجنة الفنية العليا .

ويترأس هذه اللجنة هاليكي شوا محمد (وهو أيضا وزير الأمين العام للحكومة) كما يكون نائب الرئيس مادوينغي بنلنغار.

وتم تعين المدير العام الحالي للمدرسة الوطنية للإدارة ، السيد سنوسي حسنة عبد الله ، المقرر العام للجنة .

من بين أكثر من 50 عضوًا ، يمكننا أن نذكر علي سبيل المثال الدكتورة نصرة دجيماسنقار ، ندونقا كريستيان محمد ، هينسو هارا ، هيندا أحمد شريف ، مريم جميت إيبيت ، أليكس نيمباي ، جوناثان نوباتيسم ، كبير محمد عبد الله.