انفجار بوسط مالي يودي بحياة سبع جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

أصيب وقتل عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعبوة ناسفة اليوم الأربعاء فى تطارد قوات حفظ السلام الجماعات المارقة فى مناطق تنشط فيها مجموعات إرهابية وتعتبر مالي من أكبر الدول الافريقية مساحة والتي تكافح الإرهاب منذ سنوات ونشرت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة المعروفة باسم “مينوسما” لتحقيق الاستقرار فى مالي أكثر من 13 ألف جندى لاحتواء العنف فى شمال البلاد ووسطها.



وأحصت البعثة أكثر من 230 وفاة بين صفوفها منذ 2013، وهو أكبر عدد بين أكثر من 12 بعثة سلام تابعة

للأمم المتحدة في العالم.

#جزء من المعلومات من مونت كارلو