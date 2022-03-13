dimanche 13 mars 2022
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انطلقت صباح اليوم اعمال الحوار التمهيدي المسبق للسياسين العسكرين بالعاصمة القطرية الدوحة

Abakar Moumine Imam
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احتضنت العاصمة القطرية الدوحة اليوم 13مارس2022 انطلاقة اعمال الحوار التمهيدي المسبق مع السياسين العسكرين ضمن مفاوضات السلام برعاية قطرية بحضور رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي بداكي البيرت ورئيس مفوضية الإتحاد الافريقي السيد موسي فكي محمد وعدد من اعضاء الحكومة التشادية .

هذا الحوار التمهيدي الذي يسبق الحوار الوطني الشامل داخل البلاد والذي سيشارك فيه عدد من القوى الحية بالبلاد والمعارضين السياسين والعسكرين والنشطاء والمعارضين بالداخل من أجل إيجاد سبل آمنة للعبور بالبلاد نحو السلام .

شارك عدد من السياسين العسكرين بحوار الدوحة ضمن مفاوضات السلام ، ستناقش فى مفاوضات السلام بالدوحدة عدد من الملفات منها ملف السلام بهدف اسكات البندقية والرجوع الي الحوار من إجل الخروج بالبلاد الي بر الأمان .

علماً ان العاصمة القطرية الدوحة احتضنت مفاوضات مثيلة فى السابق حيث جمعت المارضة والحكومة فى طاولة واحدة فى مطلع العقد الثانى من القرن الحادي والعشرين .

سيشارك فى هذا الحوار حوالي 52 مجموعة مسلحة وزعيماً سياسياً بالعاصمة القطرية الدوحة

Abakar Moumine Imam

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