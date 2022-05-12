vendredi 13 mai 2022
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الوالي :آدم عبدالله تونسي يسلم سيارة إسعاف لمركز صحي”إير”

Tchadinfos
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سلم والي ولاية وادي فيرا ،الجنرال عبدالله تونسي صباح يوم أمس الإثنين التاسع من مايو الجاري ،سيارة إسعاف مقدمة من وزارة الصحة العامة بالبلاد إلى المركز الصحي “لإير”التابع لمحافظة هيريبا .
حضر مناسبة التسليم كل من سلطان دار تاما ،ودار زغاوة ،ودار كبكا ،ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لولاية وادي فيرا ،فضيلة الشيخ/عليو محمد عبدالواحد ،وجمع من السكان .

يجيء تسليم الحافلة المقدمة من وزارة الصحة للمركز الصحي التابع لـ”إير” بحضور والي ولاية وادي فيرا مترئسا للحفل .

والي ولاية وادي فيرا ،الجنرال آدم عبدالله تونسي ،خلال تسليمه لسيارة الإسعاف المقدمة للمركز الصحي “لإير” شكر المجلس العسكري الانتقالي على دعمه غير المحدود لقطاع الصحة .
داعيا مسؤولي المركز الصحي على ضرورة الحفاظ على سيارة الإسعاف المقدمة لهم ،بجانب الإهتمام بمراجعة السيارة من وقت لآخر .
كما قدر جهود “القافلة الطبية” التي قطعت المسافات الطوال رغم وعورة الطرق متحملة مشاق السفر لمساعدة أهاليهم في المقاطعة .
ونبه الحضور جميعا إلى ضرورة الاحترام المتبادل ،ومضاعفة آليات السلام وقبول الآخر .
وأشار الوالي “تونسي”إلى أن رسالة المجلس العسكري الانتقالي لشعبه دائما تنصب في احلال السلام الذي ما أن حلَّ في بلد إلا وتطورت “اقتصاديا ،واجتماعيا ،تنمويا ،صحيا”

وفي سياق متصل بالحدث قد حضر المناسبة قافلة طبية من أبناء المنطقة الذين درسوا الطب”بكوبا”حيث قدموا إلى منطقتهم بكامل المستلزمات الطبية وأجهزة الكشوفات وذلك بهدف علاج المرضى ،ويستمر عملها لمدة خمسة أيام بحسبما أوضح رئيس القافلة الطبية .

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