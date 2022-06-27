المدير العام للشرطة الوطنية يعطى تعليمات صارمة لقادة وحدات شرطة المرور بشأن تغير السلوك السيئ الذي يقوم به بعض عناصر شرطة المرور

خلال ملاحظات دونها المدير العام للشرطة الوطنية الفريق موسي هارون تيرقو عن السلوك الذي يتبعه بعض عناصر شرطة المرور بشأن تلقى الرشاوة من المواطنين للتغاضى عن المخالفات التي تحصل وقال خلال لقائه المسؤلون عن شرطة المرور يجب التوقف عن هذا السلوك الذي اعتبره سلوك غير قانوني .

التقى صباح اليوم الإثنين 27 يوليو عام 2022م المدير العام للشرطة الوطنية الفريق موسي هارون تيرقو قادة وحدات شرطة المرور بهدف اعطائهم التعليمات اللازمة لتغيير السلوك الذي يحصل داخل بعض عناصر شرطة المرور مشيراً الى ان هذا السلوك خارج عن اخلاقيات عمل شرطة المرور ، وقال ان العاملين فى شرطة المرور عليهم ان يضعو فى الاعتبار خدمة المواطن قبل كل شيئ وتأمين حركة السير اما بعض المخالفات فالشرطة ترفضها جملة وتفصيلاً حسب قوله.

يتعامل رئيس الشرطة الوطنية أخيرًا مع الافتقار إلى الاحتراف الذي يلاحظه بعض ضباط الشرطة المسؤولين عن تنظيم حركة المرور على الطرق.

في مواجهة هذا الوضع غير المقبول بحسب ردت فعله، استدعى الفريق موسى هارون تيرقو قادة وحدات شرطة المرور على خلفية هذه المخالفات التي بدرت من بعض عناصر الشرطة واصفاً ذلك بغير الاحترافى .

كما انتقد هذا السلوك الخارج عن اخلاقيات عمل الشرطة وقال ان بعض ضباط شرطة المرور الذين يشوهون صورة الشرطة بهذا السلوك، يجب التوقف عن ذلك السلوك حسب قوله .

يعطى المدير العام للشرطة الوطنية الفريق موسي هارون تيرقو مدة اقصاها ثلاث أسابيع لمسؤولي شرطة المرور تغيير هذا السلوك بشكلٍ جزري .