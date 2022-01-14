المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية وداي يحظى بمقبرة جديدة ويوجه مسلمي الولاية حول كيفيات الدفن

في مقابلة لنائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الأيلامية بولاية وداي الشيخ/آدم معزل جاده أجراها “موقع تشاد إنفو الإخباري”حول المقبرة الجديدة التي تفتح لاحقا بحارة “النهضة”بالدائرة السادسة .

ويُبينُ الشيخ آدم معزل جاده أسباب دفن الموتى في المقبرة الجديدة إلى أن أكبر مقبرة كانت “أُم صُدورية وسيسبان” .

وإن المقبرتين المذكورتين أعلاه امتلأت بشكل كامل ماجعل المجلس الولائي يطالب البلدية لايجاد مقبرة تحتوى الموتى وذلك بمبادرة من الأستاذ/آدم قِرِشْ وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية وداي وبعض من أبناء الزغاوة المقيمين بالولاية .

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى بالولاية على أن دفن الموتى على المقابر الممتلئة فيه انتهاكا لحرمة الموتى ومراعاة للأحكام الشرعية يتوجب على الجهات المعنية ايجاد مقبرة أخرى .

ويوضح “الشيخ آدم معزل جادة”مساحة القطعة الأرضية للمقبرة الجديدة بحارة النهضة 7هيكتارات ،أي مايعادل 158بورا .

وعن الاستراتيجيات التي وضعها المجلس للمقبرة أوضح “الشيخ معزل جادة”إن المجلس الولائي قد شكَّلَ عِدة لجان منها “لجان فنية ،ومالية ،وإعلامية “فضلا عن اللجان الأخرى .

وحول الأهداف أبان “الشيخ معزل” إن اللجان المذكورة تعمل لتحقيق أهداف منها امتلاك أراضٍ واسعة في كافة اتجاهات مدينة أبشي لإعدادها مقابر جديدة تفي لحاجة الكثافة السكانية ،إذ أن مدينة أبشي بحاجة لإعداد المقابر للدفن بصورة مُنتظمة ومُريحة تعبر عن كرامة الموتى وفق المواصفات الحديثة وتسويرها وتوفير المياه ومدِّها بالمرافق اللازمة للأزمنة الراهنة .

وإن المقابر الحديثة كفيلة بتوجيه الشباب نحو المسار الصحيح وفق مخطط المجلس بحدِّ تعبيره .

وأشار نائب رئيس المجلس في حديثه إلى أن اللجنة الفنية للمقبرة قد قاست المساحة ووضعت تصورا لتسوير المقبرة وحفر الآبار في مشارف المقبرة ،ولاتزال اللجان تسعى في مضاعفة العمل الفني لها .

وعن الفترة الزمنية التي تفتح فيها المقبرة على الأقل 6أشهر .

ونوه نائب رئيس المجلس الولائي الشيخ معزل جاده إلى أن هناك لجنة مالية فتحت حسابا في البنك ،أو الإتصال بالأستاذ مصطفى آدمو ،أو الأمين العام للجنة المقابر الأستاذ/يونس محمود .

ووجه المجلس رسالة للمسلمين إلى تقوى الله بجانب تعمير الإنسان لآخرته بامتثال الأوامر واجتناب النواحي ،كما دعا المجلس المسلمين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التبرع لتسوير المقبرة بالطوب ووسائل النقل والمعدات اللازمة للبناء والدراهم .