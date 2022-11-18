الكتابة معاناة والكاتب الصادق هو الذي يغمس ريشته في مداد الحياة وينقل للمواطن معاناته ويبسطها امام غيره ، البروف محمد صالح أيوب

تشاد إنفو تجري مقابلة مع البروفيسور محمد صالح أيوب الفائز الأول في العام الماضي بجائزة الكتاب العربي في تشاد عام 2021م ونائب رئيس جامعة الملك فيصل سابقاً ولديه 14 مؤلف أولها كتاب جماعات التحديث الإجتماعي في وسط افريقيا طبع في دار المعرفة بالقاهرة 1991م آخرها كتاب علم الإجتماع الحضري ، الدار العالمية للنشر القاهرة عام 2022م

تشاد إنفو : السيد البروف هل للقراءة موسم ؟

البروف : القراءة الثقافية هي القراءة المستمرة ومن الممكن اننا نحث الناس للإهتمام بالقراءة ونحن نبحث عن الكتاب الذين يقدمون أعمال أدبية وتشجيعهم علي الإستمرار في العطاء وحقيقة ليس للقراءة موسم والقراء الثقافية هي القراءة المستمرة ، القراء بالذات الذين يتردوون علي المكتبات العامة سواء المكتبة الوطنية او مكتبة البلدية او مكتبة وزارة الثقافة ، نسعي في شهر الكتاب لحثهم علي الإستمرار في القراءة وايضاً نحثم علي زيادة معدل إطلاعهم اليومي . كما اننا في شهر الكتاب نعمل علي ترسيخ أهمية القراءة في عقول الناس سيما شريحة الطلاب .

نظراً لوطأة الإستعمار الفرنسي الذي جعل الكثير من الأشياء التي تجعل الطالب التشادي ضعيف في مختلف المستويات وهي ليس لديه منهج موحد ، الطالب التشادي لايتوفر له كتاب وحتي الطالب الجامعي ليس من ثقافته اقتناء الكتاب ؛ كيف اننا نعلم الطالب القراءة ونحفزه علي القراءة وهو ليس لديه امكانية اقتناء الكتاب، نريد ان نقرب بين وجهات النظر ونحن نسعي لإذابة الفوارق ليكون الطالب التشادي ذا إبداع .

تشاد أنفو : ماهي التحديات التي تواجه الكاتب التشادي ؟

البروف : التحديات كثيرة لكن اذكر منها علي سبيل المثال، الكاتب التشادي ليس لديه روح المغامرة ولا حتي ثقافة العطاء وعندما اتحدث الي زملائى الكتاب واقول لهم لما لا تكتبون او حتي تكرثون جهودكم في العطاء يقولون بكل بساطة كم نجني من الكتاب وهذا ليس صحصاً الكاتب يجب ان يكون كاتب ذو عطاء ، وايضاً لايسعون في العطاء بل لديهم نظرة أخري في الكتابة والتأليف ، ودائما اقول ان التأليف هو عطاء وليس أخذ .

يعاني الكاتب التشادي من ثلاث معوقات رئيسية وهي :-

– عدم توفر روح المغامرة لدي الكاتب التشادي وبحثه عن المادة قبل العطاء وهذا معوقع اساسي في عدم تقدم الأعمال الأدبية لدي الكاتب

– عدم توفر إرادة حقيقية لدي الكاتب وهذا يجعله محطم معنوياً .

– عدم الرعاية من الدولة للكاتب التشادي هنا اقصد بالرعاية ليست الرعاية المادية بل الرعاية المعنوية احياناً تكون رعاية معنوية او تأمينية ؛ تقديم التسهيلات لتساعدهم علي العطاء ، والكاتب يجب ان يقدم له تشريف ، الكتاب التشادين بالعربيةوهذه النقاط التي تناولناها هي تعتبر المعوقات الرئيسية تعيق عمل الكاتب التشادي وبالتالي شهر الكتاب والقراءة هو شهر بمعني اسمه ويجب مناقشة كل قضايا الكتاب .