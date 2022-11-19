الكتابة بالعربية في تشاد لها من الأصالة التاريخية ما يعطيها الحق في ان تنافس العديد من الأعمال المكتوبة في المنطقة الإفريقية فهي لها السبق التاريخي بإعتبارها من اللغات الإفريقية الأولي البروف محمد صالح أيوب

ضمن مقابلة تشاد إنفو التي أجرتها مع البروفيسور محمد صالح ايوب 18 نوفمبر 2022م هذا الكاتب الكبير والمؤلف التشادي الذي نالت أعماله الأدبية صدي واسعاً حول العالم ، هذا العنوان يتمحور حول التحديات والصعاب التي تعتري الكاتب التشادي وما يمر به من عقابيل تحده عن بذل مزيداً من العطاء .

تشاد إنفو : حدثنا عن الأدب العربي في تشاد تاريخه تحدياته مراحله عبر التاريخ وماهي حال الأديب باللغة العربية في تشاد

البروف : الحقيقة الكتابة باللغة العربية في تشاد كتابة من القرن الحادي عشر ؛ لقد ألقيت محاضرة أمس في الموضوع بالذات وتحدثت عن حال الكاتب التشادي علي وجه العموم والكاتب باللغة العربية علي وجه الخصوص ، وتحدثت أيضاً خلال المحاضرة عن العالم التشادي “محمد إبن ماني ” إبن قرية ماني التي تبعد بضعة كيلو مترات من العاصمة وعن اعماله الأدب في القرن الحادي عشر عام 1085م أي أعماله تتجاوز الألف عام لكنها طمرت في غبار الإهمال واضحت منسية .

-العالم محمد إبن ماني:

هذا العالم لقد كتب العديد من المؤلفات خلال عشر قرون في عهد سلطان كانم “حمي جمي” كما كتب العالم التشادي أحمد ابن فرطوا كتاب يحوي اكثر من ألف صفحة ولديه مخطوطات باللغات العالمية الثلاث “ترجمت من العربية الي لغات عدة” وفي عام 1987م تم الإحتفال به في الكنيسة الكاثولوكية هنا في انجمينا اربع مئة عام من العطاء هذا عنوان الإحتفال بهذا الكاتب ،

تشاد إنفو : ماهو التحدي الحقيقي الذي يقف حجر عثرة امام الكاتب التشادي بشكل عام

البروف : الكاتب بشكل عام ليس لديه إرادة حقيقية لأنه يعاني من الإنكسار او ان صح التعبير “الإغتيال المعنوي ” لأنه دائما يفترض تقصيراته ؛ الآن علينا تحريك الدولة لدعم الكتاب التشادين ، لما تنفق الملاين علي “ملكة جمال تشاد ،،ميس تشاد” هذه فل يخصص جزءٌ بسيط منها للكتاب التشادين لدعمهم وتحفيزهم من أجل مزيد من العطاء .

علي الجهات المستهلكة لمثل هذه الأعمال الأدبية ان تستوعب مقدراتهم الفكرية ، يجب ان نبحث عن حقوق المؤلف ويجب إحترام المؤلف ، الكاتب الآن مهزوم نفسياً لأنه لاتقدر أعماله الأدبية هناك كاتب اعرفه لقد ألف كتاب عام 1963م باللغة العربية هذا الكاتب إسمه عثمان محمد علي توفي في حي رضينا ، هذا الكاتب نشر كتابه بصعوبة بالغة ولم يجد ما يهتم به فترك باقي المخطوطات لدي لأكملها .

هنا في تشاد يوجد كتاب لكن عدم الإهتمام بهم جعلهم ينسحبون ويتركون الكتابة .

تشاد إنفو : ماهي خصوصية الكاتب باللغة العربية عن الكاتب باللغة الفرنسية .

البروف : حقيقة لايوجد تميز بين الكتاب الكاتب هو الكاتب هذا الفارق إختلقه المثقفون باللغة الفرنسية ولأنهم قريبون من الدولة تركو إنطباعاً عن انه لايوجد كاتب بااللغة العربية اما الآن لقد اقنعناهم والآن نحن نعمل علي توحيد الجهود الأدبية؛ ونحن نسعي للتبادل بيننا ونحن سننهض بالعلم من اجل ترسيخ ثقافة القراءة علي جميع الشرائح المختلفة من أجل حث كل التشادين علي القراءة لأنها حياة .