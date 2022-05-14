الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخب رئيساً للبلاد خلفاً لشقيقه خليفة بن زايد الذي لبى نداء ربه امس الجمعة بعد علة المت به

أعلنت الإمارات، السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، غداة وفاة رئيس البلاد خليفة بن زايد.وأفاد البيان بأن “المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.

وحضر اجتماع انتخاب رئيس البلاد، بحسب الوكالة “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، (ولي عهد أبو ظبي) وأعضاء المجلس الأعلى الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة والشيخ حميد النعيمي، حاكم عجمان والشيخ حمد الشرقي، حاكم الفجيرة، والشيخ سعود المعلا، حاكم أم القيوين والشيخ سعود القاسمي، حاكم رأس الخيمة”.

وأضاف: “انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات بموجب المادة 51 من الدستور خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

ويعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات، وكذلك أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، ويتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد (سبعة).وأكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد “حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن”.كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن “تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات”.

وتنص المادة 51 من دستور الإمارات، أن يتولى المجلس الأعلى للاتحاد صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، من بين أعضاء المجلس. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.والجمعة، ووري جثمان الرئيس الإماراتي الراحل الثرى في مقبرة “البطين” بالعاصمة أبو ظبي، إثر وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.

والراحل خليفة بن زايد هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفا لوالده زايد بن سلطان مؤسس الدولة، في عام 1971.

وإثر وفاته، أعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، على غرار دول أخرى مثل المغرب وموريتانيا التي جمعت الراحل بقادتها علاقات جيدة.كما قدم العديد من قادة الدول تعازيهم في وفاة خلفية بن زايد، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن أنه سيزور الإمارات، لتقديم التعازي.