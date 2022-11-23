الشرطة : المدير العام للشرطة الوطنية قام بإلغاء جميع طلبات إذن الغياب في جميع أقسام الشرطة حتى إشعارٍ آخر

المدير العام الجديد للشرطة الوطنية السيد حسين دودوا حامد يدعو جميع قادة الشرطة وقادة الوحدات والمدراء وكل مسؤلى أقسام الشرطة المختلفة الي إيقاف العطلات ويدعوهم الي الرجوع الي رأس اعمالهم .

في رسالة مؤرخة في 21 نوفمبر 2022 ، وجه المدير العام الجديد للشرطة الوطنية ، حسين دودوا حامد ، المديرين الفنيين ، وقادة قيادة المجموعات الشرطية ، وقادة الوحدات المتخصصة ومندوبي شرطة المحافظة بأن ” يتم تعليق جميع إجازات الغياب حتى إشعار آخر “.

السيد حسين دودوا حامد جاء علي راس الإدارة العامة للشرطة الوطنية خلفاً للسيد موسي هارون تيرقو الذي يعمل الآن مستشاراً بالقصر الوردي .

تسلم السيد بشارة دودوا حامد قيادة إدراة الشرطة الوطنية في 11 نوفمبر 2022م وعند خطابه وعد بإصلاح جهاز الشرطة وإيقاف جميع الممارسات الخاطئة كما طمئن الجميع في بتضافر الجهود من أجل السهر علي استتباب الأمن في البلاد .