الرئيس الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي يزور بقاسوله كأولي جولاته داخل البلاد منذ تنصيبه رئيساً إنتقالياً

قام رئيس الجمهورية الرئيس الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو اليوم 12 نوفمبر 2022م بزيارة لمدينة بقاسوله بولاية البحيرة كأولي جولاته الداخلية منذ تنصيبه رئيساً إنتقالياً للبلاد ، وكان محمد ديبي قد قام بزيارات خارجية لحضور قمة المجموعة الإقتصادية بكنشاسا تأتي هذه الزيارة بهدف تفقد وحدات الجيش بالمنطقة .

الزيارة الداخلية الأولى لبقاسوله حاضرة مقاطعة كايا تأتي في إطار تفقد وحدات الجيش بهدف تشجيعه ودعمه لمواصلة عملية محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة ، زيارة معنوية لتشجيع وتفقد الوحدات العسكرية المرابطة في الحدود المتاخمة لحدودنا مع الشقيقة نيجيريا والتي عانت من ويلات وباء الجماعات الإرهابية .

محمد إدريس ديبي الفريق أركان حرب الشاب كان قد عمل في حدات الجيش بمنطقة باقا سولا عندما كان في مهمة دحر الإرهاب الذي وصلت أذرعه عمق البلاد ، لكن سرعان ما تم تكثيف عمليات الجيش ضد هذه الجماعات قلص نشاطها في البحيرة ؛ بفعل ضراوة الحرب التي شنها الجيش التشادي ضد الجماعات المتطرفة بلا هوادة .

تتزامن الزيارة مع إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو عن إنتهاء مهمة عملية برخان في الساحل والتي تضم كل من يبلع قوامها اكثر من ثلاث الف جندي وتتخذ من العاصمة انجمينا مقرا لها هذه المهمة او عملية برخان أنشات مطلع العام 2014م بمبادرة من زعماء دول الساحل الخمس بهدف مكافحة الإرهاب .

وللتنويه فإن مهمة التواجد الفرنسي العسكري في تشاد هو بهدف كسر شوكة الإرهاب في منطقة الساحل ؛ تدخلت فرنسا عسكريا في مالي بدءا من 11 يناير/كانون الثاني 2013 استجابة لطلب من الحكومة المالية آنذاك للتصدي لزحف رتل من الجهاديين ومتمردي الطوارق على باماكو وكبرى مدن البلاد. وفي العام الموالي، دشنت فرنسا رسميا عملية “برخان” التي كان من المقرر لها أن تصبح أطول عملياتها الخارجية منذ نهاية حرب الجزائر في عام 1962، بمشاركة نحو 5500 جندي تم نشرهم في مالي والنيجر وتشاد، ضمن شراكة مع دول منطقة الساحل والصحراء الخمس (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد)، أعضاء مجموعة الساحل الخمس.