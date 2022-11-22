الرئاسة التشادية تصدر بياناً عن وقوع هجمات إرهابية ضد وحدة من وحدات الجيش بإقليم البحيرة وتتوعد بالرد المناسب لهذا الهجوم

عبر بيان صحفي أصدرته رئاسة جمهورية تشاد ، تخطر فيه الرأي العام الوطني والدولي على أنه تم إرسال وحدة من قوات الدفاع والأمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عام 2022م في مهمة تمهيدية لإنشاء قاعدة للجيش الوطني التشادي في جزيرة بوكا تولوروم ، بين نجوبوا وكايجا ، في ولاية بحيرة تشاد ،قامت الوحدة التابعة للقوات المسلحة التشادية قامت عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية بنصب كمين لهم في طريقهم للعودة ، أسفرهذا الهجوم الغادر بحسب الرئاسة عن مقتل حوالي عشرة قتلى وجرحى .

“تقول الرئاسة جماعة بوكو حرام الإرهابية ضاعفت هجماتها الإرهابية الذي لا يعد ولا يحصى مؤكداً البيان الصادرعن الرئاسة الوجود النشط لجماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد قد أثر بشكلٍ كبير علي سكان المنطقة .

وقد ذكر البيان أيضًا انه يؤكد رئيس المرحلة الانتقالية الذي رأى هذا الخطر قادمًا إلتزامه لصد هجماته الإرهابية، مما يبرر نزوله ، قبل أسبوع ، في باغا سولا. لحشد القوات وإعادة تنظيم الجهاز “، يشير المتحدث باسم الرئاسة ، براه محمد ، الموقع على البيان الصحفي المذكور أنه إذا الوضع الراهن يقوم القائد الأعلي للجيش رئيس الفترة الإنتقالية بتقديم كافة الدعم من أجل دعم القوات التي تحارب الإرهاب في البحيرة .

وإزاء هذا الوضع ، يتقدم رئيس الانتقال محمد إدريس ديبي إيتنو ، بأحر التعازي لأسر “الجنود الذين سقطوا مجيدًا في ساحة الشرف ، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

يتابع البيان الصحفي أن الأخير قد أصدر بالفعل تعليمات للحكومة لأغراض الرد المناسب.

– واختتم البيان بالقول: “بينما أعاد رئيس الدولة التأكيد على التزام تشاد الراسخ بإبعاد الإرهاب في تشاد والمنطقة الفرعية عن طريق الأذى ، يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الكاملة لهذا التهديد الحقيقي والتصرف وفقًا لذلك”.