الحوار المسبق بالدوحة : الحكومة تنتقد تصريحات بعض قادة الحركات السياسية العسكرية باتهامها بالمماطلة فى سير الحوار

مفاوضات السلام التشادية مع الحركات السياسية العسكرية بالدوحة تصدر بياناً تخطر فيه الرأي العام الوطنى والدولى بانها منذ انطلاقة مفاوضات السلام التشادية بالدوحة فى 13 مارس 2022 عزمت الحكومة الإنتقالية على مواصلتها فى دفع عجلة الحوار من اجل خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات جيدة تفضي الى حوار وطنى شامل يجمع كل اطياف المجتمع التشادي لرسم خارطة طريق تفضي الى بناء تشاد ، وابدت الحكومة الإنتقالية عزمها على مواصلة المفاوضات بشكل جيد كما اعربت عن ثقتها فى الوساطة .

لكن الوفد الحكومي الذي يجري مفاوضات مع الحركات السياسية العسكرية بالدوحة الآن يلاحظ تصريحات بعض قادة الحركات المسلحة تتهم الحكومة عبر وسائل الإعلام المختلفة بالمماطلة فى سير المفاوضات .

وتؤكد الحكومة التذكير بارادتها الثابة فى البحث عن سلام شامل ونهائى من خلال الحوار الشامل والسيادي والذي تم تأجيله لمرات عدة للسماح بحوار تمهيدي بغية مشاركة الحركات السياسية العسكرية فى هذا اللقاء الوطنى الكبير حسب ما ورد فى البيان الذي اصدرته اللجنة الخاصة المكلفة بالحوار التمهيدي مع الحركات السياسية العسكرية الجاري حاليا بالدوحة .

وتؤكد الحكومة موصلتها مع القيادة القطرية لدفع محادثات الدوحة للسلام وتؤكد الحكومة بتقديم مقترحات مشاريع الاتفاقيات فى الوقت الذي يحدده الوسيط القطري ردا على وثائق الحركات السياسية العسكرية المختلفة المقدمة اليه .

وتقر الحكومة على نزاهة الحوار الجاري الآن بالدوحة معللة السبب انها ليست السبب فى تأخير الحوار بل بعض الاصوات فى صفوف الحركات السياسية العسكرية تلقى اللوم على الوفد الحكومي فى تضعضع صفوفها وترفض الحكومة هذا الاتهام عبر بيان رسمي وقع عليه رئيس اللجنة الخاصة بالحوار المسبق مع الحركات السياسية العسكرية السفير شريف محمد زين .

واكد الوفد الحكومي كامل ثقته فى الوساطة واستعداده التام من اجل العمل على انجاح المفاوضات الجارية فى الدوحة بغية السماح من اجل عقد حوار وطني شامل سيادي وشفاف فى انجمينا .