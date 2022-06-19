الحوار المسبق بالدوحة : الحركات السياسية العسكرية تعلن إقصاء رئيس منصة قطر بشير الخليل حمدي وتعين حسين المهاجري رئيساً

بعد تجاذبات طرأت فى صفوف منصة قطر وهي ضمن المنصات الاربع التي شكلتها الحركات السياسية العسكرية المفاوضة مع الوفد الحكومي بالدوحة فقد أقصت المنصة رئيسها السيد الخليل حمدي وعينت السيد حسين المهاجري داود رئيساً لها .

عبر بيان صحفى وقع عليه الناطق الرسمي باسم منصة قطر د. حسين ابراهيم اصيل اليوم الأحد ال19 من يوليو حزيران 2022 وتضمن البيان الآتى : تعلن الحركات السياسية العسكرية المكونة لمنصة قطر بالدوحة العاصمة القطرية لجميع الجهات ذات الإختصاص بانه قد تم اعفاء السيد بشير الخليل حمدي من رئاسة منصة قطر وقد تم تكليف السادة الآتية اسمائهم بالمناصب التالية :-

.- أ. حسين المهاجري داود : رئيساً للمنصة

-د. عمر محمد الدقي : نائب رئيس المنصة

-د. حسين ابراهيم اصيل : مقرر المنصة

-أ.م. محمد احمد بدوي : مكلف بالإعلام