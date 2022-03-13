dimanche 13 mars 2022
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الحوار التمهيدي بين السياسين العسكرين تم تأجيله لمدة ثلاث ايام للتشاور

Abakar Moumine Imam
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بعد افتتاح اعمال حوار الدوحة السلام صباح اليوم برعاية قطرية والتي من خلالها دخول الاطراف فى مفاوضات تفضي الي حوار شامل تشارك فيه جميع المكونات السياسية العسكرية والاحزاب المعارضة فى الداخل والخارج .

صبيحة اليوم الأحد انطلقت ، أعمال الحوار التمهيدي بين الحكومة والمعارضة السياسية العسكرية بعد دخول الاطراف فى جلسات مغلقة بالعاصمة الدوحة قاطعت جبهة فاكت المفاوضات بشكلٍ مباغت .خلال تلك المقاطعة التي قام بها ممثلو حركة فاكت والتي جائت خلال المفاوضات المغلقة تم تأجيل جولات المفاوضات لمدة ثلاث ايام .

وقالت جبهة فاكت خلال مقاطعتها المفاوضات نريد الحصول على توضيحات بشكل خاص حول دور قطر (أن قطر تلعب دور الوساطة وليس مجرد التيسير ، خاصة بعد انسحاب الرئيس السابق للجة الفنية قوكوني من الوساطة) ، حول العدد المفرط للجماعات المسلحة (استراتيجية للتخفيف. صوت الجماعات المسلحة الرئيسية في المفاوضات على حد قولهم).

رداً على ذلك ، أكدت قطر موقفها كوسيط ولكن قبل كل شيء اقترحت تعليق العمل لمدة 72 ساعة للسماح للجيش السياسي العسكري بالتشاور معًا واقتراحًا آخر يوافق كل جانب على تعيين عشرات الممثلين لتأطير المناقشات. تم قبول المقترحات وبالتالي تم تعليق اعمال المفاوضات التي احتضنتها الدوحة .

Abakar Moumine Imam

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