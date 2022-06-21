الحملة الزراعية بولاية البطحاء موسم 2022-2023 تشهد انطلاقتها تحت شعار الزارعة التشادية ومواجهة تحديات التغير المناخي

تشهد قرية مانديلي بولاية البطحاء امس 20 يونيو الإنطلاقة الرسمية لفعاليات الحملة الزراعية لعام 2022-2023 تحت شعار الزراعة التشادية ومواجهة تحديات التغير المناخي بحضور عدد من سكان المنطقة والمسؤلين الادارين بالمنطقة ووالى ولاية البطحاء .

خلال كلمته فى حفل انطلاقة الحملة الزراعية نوه المندوب الولائى لوزارة الزارعة عبد الله ادم عمر إلى أن نتائج حملة 2021-2022 في محافظة البطحاء تشهد عجزًا طفيفًا مقارنة بعام 2020-2021.

وبحسب المندوب ، بلغ إنتاج الحبوب في عام 2020 53340.61 طنًا مقابل 49959.03 طنًا في عام 2021. وبحسب عبد الله آدم عمر ، انخفض إنتاج الذرة الرفيعة (البربريه) ، وهو الحبوب الرئيسية ، والذي بلغ 30305.75 طنًا عام 2020 إلى 29400.19 طنًا.

مشيراً الى ان الزراعة التشادية بشكل عام وفى ولاية البطحاء بشكل خاص تواجه صعوبات جمة خلال العقد الماضي في مواجهة آثار تغير المناخ وعوامل أخرى مثل تزبزب هطول الأمطار ، وألآفات التي ضربت المحاصيل ، وعدم استخدام مبيدات والأسمدة المسجلة من قبل المنتجين ، وعدم استخدام البذور المحسنة من قبل بعض المنتجين الزراعين وهذا اثر بشكلٍ كبير على الزراعة فى الولاية على حد تعبيره .

في إطار هذه الحملة الزراعية 2022-2023 ، يحدد والى ولاية البطحاء ، جيما بن درغون ، أن أصداء انعدام الأمن الغذائي المتكررة المرتبطة بتغير المناخ في السنوات الأخيرة لها آثار مباشرة على السكان ، وخاصة الفئات الضعيفة منها لاسيما فى مواسم الحصاد .