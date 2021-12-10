بأمر من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي
أعلنت الحكومة منع السيارات ذات الزجاج المظلل والسيارات بدون لوحات ومخالفي هذا القرار يغرمون بغرامة من خمسة آلاف 25,000 الي خمسون ألف 250,000 تشادي وفى بيان صدر للتو وقع عليه كل من حامد طاهر انقلن وزير المالية والميزانية ووزير الأمن سليمان أبكر آدم وتحذر الحكومة جميع المخالفين لهذه القرارات دون استثناء بتطبيق هذا الأمر الا لحالات تتعلق بالعمل لشخصيات ذات مهمات عمل ويسري هذا القرار فى كافة الأراضي التشادية وفقاً للقرار اللذي صدر يأتي هذا القرار في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها إنجمينا من مخالفات وتامر الحكومة جميع الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة بهذا الشأن
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous à votre compte :Créer un compte
Créer un compte
Bienvenue! s'inscrire pour un compte
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
الحكومة تمنع السيارات ذات الذجاج المظلل والسيارات بدون لوحات والدرجات بدون لوحات ومخالفى هذا القرار يغرمون بغرامة من خمسة آلاف (25,000) الي خمسون ألف (250,000) تشادي
بأمر من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي