vendredi 10 décembre 2021
AccueilPolitique

الحكومة تمنع السيارات ذات الذجاج المظلل والسيارات بدون لوحات والدرجات بدون لوحات ومخالفى هذا القرار يغرمون بغرامة من خمسة آلاف (25,000) الي خمسون ألف (250,000) تشادي

Abakar Moumine Imam
édité le:

بأمر من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي
أعلنت الحكومة منع السيارات ذات الزجاج المظلل والسيارات بدون لوحات ومخالفي هذا القرار يغرمون بغرامة من خمسة آلاف 25,000 الي خمسون ألف 250,000 تشادي وفى بيان صدر للتو وقع عليه كل من حامد طاهر انقلن وزير المالية والميزانية ووزير الأمن سليمان أبكر آدم وتحذر الحكومة جميع المخالفين لهذه القرارات دون استثناء بتطبيق هذا الأمر الا لحالات تتعلق بالعمل لشخصيات ذات مهمات عمل ويسري هذا القرار فى كافة الأراضي التشادية وفقاً للقرار اللذي صدر يأتي هذا القرار في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها إنجمينا من مخالفات وتامر الحكومة جميع الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة بهذا الشأن

Abakar Moumine Imam

Laisser un commentaire

économie

Tchad: AJAD assiste des réfugiés camerounais installés à N’Djamena

L'Association des jeunes acteurs du développement durable (AJAD) a remis quelques couvertures aux réfugiés camerounais installés dans le 1er arrondissement de la ville de...

Le Tchad bénéfice d’un appui budgétaire du FMI d’un montant de 573 millions dollars pour la période 2021-2024

Le Fond Monétaire International a examiné et adopté au cours d’un conseil d’administration tenu ce 10 décembre le nouveau programme de politique économique et...

Recevoir la newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater de l’actualité tchadienne.

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
555 votes · 556 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com