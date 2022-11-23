الحكومة تعلن الحداد الوطني لمدة ثلاث أيام تخليداً لذكري شهداء ميدان الشرف الذين سقطو ضحية هجمات بوكو حرام

بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 0002/ ر ف إ/ الصادر في الثاني عشر من أكتوبر عام 2022م القاضي بتعيين رئيس الوزراء الإنتقالي تم إعلان حداد وطني في جميع الأراضي الوطنية لمدة ثلاث أيام تخليداً لذكري الشهداء الذين سقطو ضحية هجمات بوكو حرام الإرهابية التي وقعت بتاريخ 22نوفمبر 2022م بإقليم البحيرة .

الشهداء الذين سقطو ضحية الهجمات الإرهابية ويبدأ الحداد إبتداً من يوم الاربعاء عند منتصف الليل ويستمر حتي يوم الجمعة القادم ، تنكس الأعلام طيلة ، وتمنع جميع الأنشطة ذات الطابع الإحتفالي .

تمنع جميع الأنشطة ذات الطابع الإحتفالي ويسمح فقط للمسيقي الدينية في المحطات الإعلامية ودور العبادة وقع علي هذا المرسوم رئيس الحكومة الإنتقالية السيد صالح كبزابو .

وقد وقعت القوات المسلحة ضحية هجوم إرهابي غادر إثر كمين نصبته بوكو حرام لوحدة من وحدات قوات الدفاع الأمن التي تعمل في منطقة البحيرة لمكافحة الجماعات الإرهابية في إقليم البحيرة والتي سقط إثرها عشر قتلي وجرحى .

وقع الهجوم الإرهابي في ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 22نوفمبر عام 2022م وتقول الرئاسة خلال بيان رسمي أصدره المتحدث بإسم الرئاسة بأنها ستتوعد برد رادع غادة هذا الهجوم الغادر ضد القوات المسلحة التشادية .