الحكومة تعرب عن استغرابها من التصريحات الأخيرة لبعض قادة الحركات السياسية العسكرية

تعد مفاوضات السلام التشادية من كبري الأحداث الوطنية التي تمهد الطريق لحوار وطني شامل فى انجمينا ، لذا تعقد الحكومة الإنتقالية عبر الوسيط القطري مفاوضات تفضي الى توافق سياسي بين الحكومة والمجموعات السياسية العسكرية .

بعد اعلان رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالمفاوضات مع الحركات السياسية العسكرية والتي رد فيها عبر بيان رسمي امس انتقد من خلاله التصريحات الاخيرة لبعض قادة الحركات السياسية العسكرية التي اتهمت الحكومة بالمماطلة فى سير المفاوضات جاء رد الحكومة على لسان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالرحمن غلام الله والذي نفى من خلاله اي صلة للحكومة فى عرقلة او مماطلة المفاوضات الجارية الآن بالدوحة مشيرا الى ان سبب تأخر المفاوضات ليس من طرف الحكومة نافياً حقيقة التصريحات التي اصدرها بعض قادة الحركات السياسية العسكرية على حد تعبيره .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير عبد الرحمن غلام الله ” ان أحدث بيان إعلامي للمجموعات السياسية العسكرية صدم الحكومة”.

وفي مواجهته للصحافة ، سار وزير الاعلام التشادي على خطى رئيس اللجنة الخاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين لانتقاد موقف المجموعات السياسية العسكرية الرامى الى اتهام الحكومة بالمماطلة .

واضاف ” ان اتهام الحكومة بالسعي لنسف اتفاق الدوحة امرا غير صحيح اذا كان الامر كذلك فلماذا نسمي هذا الحوار” يعود قبل ان يواصل “لم يجبرنا احد على تنظيم هذا الحوار”.

بالنسبة للناطق الرسمي باسم الحكومة ، فإن الانتقادات الموجهة من قبل المجموعات السياسية والعسكرية أكثر من اللازم. “لن نستمر في التسامح مع هذا النوع من المواقف” ، يؤكد عبد الرحمن غلام الله.

بالنسبة له ، فإن الضربة التي تلقاها الحوار السابق تقع على عاتق الحركات السياسية. قائلاً ان معظم هؤلاء السياسيين العسكريين هم من قدامى المحاربين في المنفى.

ليس لديهم ما يخسرونه من مستقبل البلد والشباب “، كما يعتقد عبدالرحمن غلام الله .