الحكومة تحظر حمل الأسلحة النارية للأفراد وإلغاء الشارات والرخص سارية المفعول بسبب أعمال العنف التي شهدتها إنجمينا

إنجمينا : Tchadinfo

أعلنت الحكومة عبر وزارة الأمن العام والهجرة عن إلغاء الرخص والشارات السارية المفعول المتعلقة بحمل الأسلحة النارية للأفراد وفى بيان لوزارة الأمن العام وقع عليه وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر عبدالكريم أنه يسمح فقط للأشخاص التالية بحمل الأسلحة بشكل استثنائى وهم :

الحراس الشخصيين لكل من :

لرئيس المجلس العسكري الانتقالي

ونائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي

ورئيس المجلس رئيس المجلس الوطني الإنتقالي

و يسمح أيضا للدبلوماسيين والجنرالات والقضاة بحمل الأسلحة فى ساعات العمل فقط كما يمكن لقوات الدفاع والأمن حمل الأسلحة خلال مهماتهم الرسمية

يأتي ذلك عقب تجدد أعمال العنف فى العاصمة إنجمينا وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين الي الأراضي التشادية مما يثير غلق الحكومة من انفلات امنى محتمل وقد نفذت عدد من عمليات التصفية للأشخاص في عقر دارهم فى عمليات يشوبها الغموض وقالت الحكومة فى بيان لها أمس بعد الاجتماع المغلق اللذي عقده أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي أنه يجب ان يستتب الأمن فى مدينة إنجمينا وكافة التراب الوطني وأمر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي كافة قادة قوات الدفاع والأمن بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لصد اي عرقلة أمنية محتملة

تقرير: أبوبكر إمام مؤمن