الحزب الإصلاحي ينظم لقاء جماهيريا عملاقا ينصب فيه مكتبه الفرعي لمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي

نظم الحزب الإصلاحي مساء اليوم السبت الرابع من يونيو الجاري ،لقاء جماهيريا للمرة الثانية بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

كان ذلك بحضور رئيس الحزب ياسين عبدالرحمن ساكن ،وجمع من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب ومناضليه بميدان الثانوية الفرنسية لمدينة أبشي .

خلال اللقاء الجماهيري قدمت عدة كلمات من قبل أعضاء المكتب الفرعي .

رئيس الحزب الإصلاحي ياسين عبدالرحمن ساكن ،خلال كلمته المقدمة في اللقاء الجماهيري عَقِبَ شكره للمكتب الفرعي لولاية “وداي ،وسيلا ،ووادي فيرا ،والبطحاء الشرقية “الذين قدموا لإحياء اللقاء الجماهيري وتنصيب مكاتب فروع الولايات ،ركز على 4نقاط موجهة للمجتمع والشباب .

جاء حديثه في رسالته الأولى المتعلقة بتوعية السكان في مجالات عدة منها الإجتماعية والاقتصادية والتنموية لمعرفة قوانين الدولة ومحاربة القبلية والعنصرية ،بالإضافة إلى تنصيب المكتب الفرعي لولاية وداي .

مرسلا في الوقت ذاته رسالته الهادفة إلى معرفة الحزب وتاريخ تأسيسه الذي يعود لعام2017م ،وأيدولوجياته المتعلقة بالوصول إلى حكم رشيد بعيدا عن الإنتماء والتمييز لبناء تشاد مزدهرة وآمنة كافلة للحقوق والحريات .

أما رسالته الثانية موجهة إلى مجتمع دار وداي والتي تتعلق بقبول الآخر بعيدا عن الطوائف والأعراق والألوان ،موضحا بأن بناء الأوطان يحتاج إلى تكافل وتلاحم لبناء نسيج إجتماعي وطني قوي يؤمن بمواكبة العصر والتطلعات المستقبلية الهادفة .

فيما وجه رسالته الثالثة لرجال الدين تتعلق بضرورة الحياد ،وحث الناس على الاستقرار والأمن وتصويب الأخطاء بعيدا عن الغوص في السياسة والتعمق فيها .

طالبا من رجال الدين تحمل مسؤولياتهم وتوجيه المجتمع نحو الصواب .

أما الرسالة الرابعة للشباب تتعلق بنبذ المناطقية والقبلية والانتقام ،والسعي إلى التقرب من السياسة لمعرفة الدولة والحقوق والواجبات المترتبة عليه .

ونوه إلى أن مصير البلاد وقيادة الحكم الرشيد مرتبطا بالشباب .

وأشار “ياسين عبدالرحمن ساكن” في ختام حديثه إلى أن السياسة ليست كراهية لإنسان أو نظام ،بل رؤية جديدة في سياسة شؤون الدولة .

تجدر الإشارة إلى أن الحفل تخلل فقرات عدة أبرزها كلمة الرئيس الفرعي للحزب الإصلاحي بأبشي ،حبيب مهدي برمة ،وكلمة ترحيب من خديجة عمر ،وأشعار متنوعة تناولت ناصية الحزب وأعماله ” .

وتُوِّجَ الحفل بتنصيب المكتب الفرعي للولاية برئاسة “حبيب مهدي برمة”