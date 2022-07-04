التشادي ساكن زكريا المعتقل فى الكامرون قرابة ثلاث عقود قررت دولة الكامرون تسليمه للسلطات التشادية

بعد جهود مكثفة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشادين بالخارج بشأن وضع التشادي المعتقل تعسفاً حسب ما افادت مصادر اعلامية منذ ثلاث عقود فى سجن بالكامرون ، قررت السلطات الكامرونية تسليمه للحكومة التشادية اليوم الرابع من يوليو تموز عام 2022 حسب بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية .

ساكن زكريا مواطن تشادي اعتقل من قبل السلطات الكامرونية تعسفاً منذ ثلاثين عام هذا السجين تم تحريك قضيته فى الاونة الاخيرة بعد سماع نبأ اعتقاله وتصريحاته الذي نقلها بعض الطلبة التشادين المتواجدين فى الكامرون .

كما طالبت منظمات حقوقية وناشطون فى مواقع التواصل الإجتماعى بالإفراج عنه مما اثارت هذه المطالب انتباه السلطات التشادية قامت الحكومة التشادية بالتحري عن دقة انباء اعتقال هذا التشادي عبر وزارة الشؤون الخارجية وبعدها قامت الخارجية التشادية بالتواصل مع السلطات الكامرونية لإخلاء سبيله .

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة ، فقد اتخذ رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي خطوات مع زميله الكاميروني بول بيا للإفراج عنه.

أبلغت وزارة الخارجية أن الرئيس الكاميروني بول بيا قد وقع اتفاقه الشديد على نقله إلى بلده الأصلي (تشاد) لقضاء عقوبته أو إطلاق سراحه”. تعمل الحكومتان ، الكاميرونية والتشادية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة ، على تسريع شروط هذا النقل