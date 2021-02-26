الإنتخابات الرئاسية: المحكمة العليا ملف طلب ترشيح “يحي ديلو”

أنجمينا: (Tchad infos)

سياسة – ترشيحات للانتخابات الرئاسية تسير على قدم وساق ، تلقت المحكمة العليا للتو ملف الوزير السابق “يحي ديلو”.

في جو مليئ بالفرح والصفاء قدم “يحي ديلو” مرشح الحزب “الاشتراكي بلا حدود” ونشطائه ومحاميه أنفسهم اليوم الجمعة إلى المحكمة العليا لتقديم ترشيحه للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 أبريل2021.

سيتم استقبال هذا الوفد من قبل مسؤولي المحكمة العليا التي تستقبل ملف الطلب بعد وقت التحقق من الوثيقة.

سعيد بتقديم ملف ترشيحه للمحكمة العليا ، وفي هذا الصياغ قد أعطى ”يحي ديلو” انطباعاته للصحافة: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نأتي ونقدم ترشيحنا ، للقضاء الأعلى في بلدنا ولأننا مقتنعون تماماً أن بلدنا يجب أن يتغير ، وأن ديمقراطيتنا الصغيرة يجب أن تكون ديمقراطية حقاً ، حتى نتمكن من وضع أسس قوية تكون قادرة على ضمان الحق للجميع” ، وأضاف أيضاً: “أن هذا هو الوقت المشار إليه في عام 2021 أن تشاد لا يمكن تصنيفها 1.5 من 10 من قبل هيئات تقييم الديمقراطية حول العالم وتم احتساب تشاد من قبل الصحيفة الشيوعية البريطانية ، من بين البلدان الخمسة حيث تتعرض الديمقراطية للإهانة والتصغير”.

ووفقًا لتقويم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) ، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الناجحين في 9 مارس 2021.

تقرير:محمد كبرو حسين