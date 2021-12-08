افواج يقطعون الجسر الرابط بين كسري الحدودية وهم يعبرن نقاط تفتيش أمنية

مختصر : القوات الأمية تمنع الصحفيين من التصوير فى تلك المناطق الحدودية مع كسري وسط حالة من الزعر بعد المعارك الضارية التي جرت بالقرب من كسري الحدودية تتواصل الأفواج القادمة من مناطق النزاع الحدودي فى لوغون والنازحين يحتجزون بالقرب من معسكر 27 والقوات الأمنية تحيط بهم وتمنع الصحفيين من التصوير من العثير التقاط الصور وأخذ المعلومات

