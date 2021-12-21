افتتاح المنتدى الوطني التمهيدي للشباب بولاية وداي

تمهيدا للمنتدى الوطني للشباب من نسخته الثانية لعام2021م. افتتح صباح اليوم الإثنين الـ20من ديسمبر أمين الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة أعمال المنتدى الوطني للشباب التمهيدي بولاية وداي ،وذلك تمهيدا للمنتدى الوطني الذي تحتضنه العاصمة التشادية أنجمينا في الـ27إلى الـ29من الشهر الجاري .

واحتضن المنتدى فندق 3نجوم بمدينة ،وبحضور والي ولاية وداي ،وعمدة بلدية أبيشي وجمع من المسؤولين والقادة ،والمشاركين من شباب المدينة وكذا القادمين من مختلف محافظات الولاية .

العمدة النائب الثالث لبلدية أبيشي داوود دنقس تقيلة/في خطابه الترحيبي ،شكر الوفد الوزاري والوفود المشاركة من مختلف محافظات الولاية باسم سكان مدينة أبيشي ،داعيا المشاركين إلى الخروج بنتائج مهمة .

لدى خطاب أمين الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة/مبايغولوموم سباستيان .

في بدء حديثه قال اسمحو لي أن أبدأ حديثي بالثناء على مملكة وداي نتيجة مشاركتها في العديد من المجالات .

موضحا إن بناء مجتمع سلمي تشعر فيه كل فئة اجتماعية بالاندماج لمشاريع تنموية يتطلب حتماً سياسة اجتماعية شاملا يعزز تحسين الظروف المعيشية للسكان .

مشيرا إلى أن ماذكره يتطلب سلسلة من الإصلاحات القطاعية التي تؤثر على مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والفرص الاقتصادية والحوكمة المالية .

مضيفا بأن الحكومة وضعت الاهتمام باللشباب عين الاعتبار ولا تزال تبذل الجهود من أجل اخراج هذه الطبقة الاجتماعية من الهشاشة والعمالة الناقصة.

ويؤكد أمين الدولة على أن هذه اللقاءات ستوفر منبرًا لمختلف الفاعلين المعنيين بقضية الشباب لتوحيد الكلمة وتقديم المقترحات للجهات المعنية.

حاثا الشباب المشاركين من مختلف إدارات المقاطعات بالولاية تشخيص المشكلات التي تقوضهم ،والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ،لا سيما في مجالات حيوية كالتعليم ،وتعزيز ثنائية اللغة ،والتدريب المهني ،والتوظيف ،المشاركة المدنية ،حقوق الإنسان ،العيش معًا ،تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وأشار إلى أن أمانته وضعت خارطة طريق وصحيفة تعريف لتوجيه عقد المنتدى التمهيدي واختيار المشاركين بمشاركة السلطات المحلية ،وسيقدم المشاركين ملخص الاجتماعات من قبل ممثلي كل مقاطعة إلى المنتدى الوطني الذي سيعقد في الفترة مابين الـ 27 إلى 29 ديسمبر 2021 في أنجمينا.

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر