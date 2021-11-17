اعتقال وجرحى عدد من منظمي المسيرة السلمية لطلاب جامعة آدم بركة وتعليق مهام رئيس الجامعة

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب صباح اليوم الأربعاء 17نوفمبر ،عشرات المنظمين للمسيرة السلمية التي قام بها جمع من طلاب جامعة آدم بركة بأبيشي مشيا بالأقدام بدءً من الجامعة وحتى سوق طردونة عبورا بالسوق الحديث والطريق الرابط للمدينة من الشرق للغرب .

ويأتي تنظيم هذه المسيرة السلمية بسبب الإضراب الذي أعلنته نقابة التعليم العالي بجامعة آدم بركة في الأيام الماضية ،وبعد لقاء لجان غرفة المناديب بالجامعة مع والي ولاية وداي يوم الإثنين الـ15من نوفمبر ،لم تكشف اللجان مادار بينها وبين الوالي.

وبحسب البيان الصادر يوم أمس الثلاثاء 16نوفمبر2021م ،كشفت نقابة التعليم العالي فرع جامعة آدم بركة في جمعية عمومية مع والي ولاية وداي ومسؤولي أكاديمية الشرق ،أبرز مطالبها المتمثلة في تعليق مهام رئيس الجامعة ومحاسبته ،وقد وعد الوالي بتعليق مهام رئيس الجامعة إلى حين عزله أو تعيين بديل له من قبل الجهات المعنية .

وقد أغضبت المسيرة المنظمة صباح اليوم من قبل الطلاب شرطة مكافحة الشغب وأدى الغضب إلى اطلاق الغاز المسيل للدموع بهدف تفريقهم عند اقترابهم من مندوبية الشرطة الوطنية وقد أصيب البعض من الطلاب بجروح طفيفة ،واعتقلت الشرطة العشرات منهم .

وخلفت المسيرة السلمية لطلاب جامعة آدم بركة صباح اليوم إلى توليد ضغط لوالي ،ونجم عن الضغط توليد قرار ت”عليق مهام رئيس الجامعة” البروفيسور/محمد سعيد علي ،من قبل والي ولاية وداي أحمد داري بازين ،بقرار لحين إيجاد حلول لتفادي عقبات سير النظام التعليمي بالجامعة المذكورة .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر