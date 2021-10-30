samedi 30 octobre 2021
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اطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بولاية وداي

Tchadinfos
édité le:

أطلق والي ولاية وداي صباح اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ،وجرت مناسبة الاطلاق بالمركز الصحي لحارة سلامات بمدينة أبيشي .وبحضور المندوب الولائي للصحة الدكتور عبدالمحمود شين وجمع من المسؤولين بقطاع الصحة .

ترأس اطلاق الحملة والي ولاية وداي أحمد داري بازين .

وتستهدف حملة التطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى ثمانية عشر شهرا ،وتستمر لمدة أربعة أيام .

أشتة عواضة /المسؤولة بالمركز الصحي لحارة سلامات شكرت وزارة الصحة والمندوبية على اطلاقهما لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال .

داعية ألآباء والأمهات على مواظبة تطعيم أطفالهم تفاديا لانتشار الشلل .

من جهته المندوب الولائي للصحة بوداي/تحدث عن أهمية تطعيم الأطفال ،موضحا في الوقت نفسه بأن وزارة الصحة التشاديةوشركائها قد أعطيا أولوية لرعاية صحة الأطفال .

والي ولاية وداي خلال كلمته الافتتاحية اثنى على جهود وزارة الصحة وشركائها على جهودهما المبذولة في تكرار عمليات الحملة ضد مرض شلل الأطفال منذ عام2016م بالبلاد .
دعا المسؤولين التقليديين بمافيهم رجال الدين وآباء الأطفال والأمهات إلى التسهيل لرجال التطعيم بتطعيم الأطفال لحمايتهم .

والجدير بالذكر إن فرقة آترو قدمت مسرحية تجسد أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال .

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