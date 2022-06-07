اشتبكات بين الرعاة والمزارعين فى غرب دار فور اسفرت عن مقتل مالايقل عن 27 شخصاً

لقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في اشتباكات قبلية جديدة في غرب وجنوب السودان في الأيام الأخيرة ، بحسب ما أفاد وجهاء عشائر ومسؤولون محليون لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا في اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية في محلية كلبس ، على بعد 160 كيلومترا من الجنينة ، عاصمة ولاية غرب دارفور ، وفقا لمسؤولين من القبيلتين المشتبكتين.

وقال زعيم قبيلة القمر: “متحدثاً عن اسباب نشوب الإشتباكات الضارية التي تسببت فى مقتل عدد كبير من المواطنين قائلاً : بدأت المشكلة بين فرد من قبيلة عربية ومزارع من قبيلة غير عربية ثم توسعت دائرة العنف لتصل الى مقتل العشرات من كلا الطرفين ؛ المزارعين والرعاة “لقد تسببت هذه الحرب في مقتل ثمانية من قبيلة القمر وتم إحراق ثلاث قرى”.

وفي اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس ، أفاد أحد أعيان قبيلة الرزيقات العربية من جهته بوقوع “ثمانية قتلى” من الرعاة اي القبائل العربية ، مؤكدا أن “الاشتباكات ما زالت مستمرة”. وفي جنوب البلاد ، قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين قبيلتي (العرب) كنانة والحوازمة “في محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان ، بحسب ما أفاد أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس.لكن هناك مساعى لإخماد هذا النزاع الدامي الذي يهدد السلم والعيش المشترك فى المنطقة بحسب المصدر نفسه واضف بأن الوساطة الجارية للمصالحة بين القبيلتين مازالت مستمرة لإعادة الأمور الى نصابها .

وأوضح هذا الوسيط ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، لوكالة فرانس برس أن الخلاف بدأ بين شخصين من هذه القبائل المتناحرة ثم توسعت دائرة الإشتباكات لتصل الى هذا الحد الدموي ، ثم تدخل باقى افراد القبيلتين المتنازعتين، الذين استخدموا “الأسلحة النارية”.

وأفاد المصدر ذاته ، بأن صوت المدافع سكت أخيرًا مساء الاثنين. ناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان ، فولكر بيرثيس ، الثلاثاء ، على تويتر لجهود الوساطة من أجل “حماية المدنيين” في المناطق التي تتسبب فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين من اثنيتي العرب والقبائل الغير عربية بشأن النزاعات الإقليمية أو الوصول الى حل لإسكات البندقية وايقاف نزيف الدم في دارفور بحسب تصريح المبعوث الأممي .

بالنسبة للخبراء ، فإن اندلاع العنف هذا يرجع جزئيًا إلى الفراغ الأمني ​​الناجم عن الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول (أكتوبر) ، والذي أغرق البلاد أكثر من ذلك بقليل ، لواحد من أفقر البلاد في العالم في ضائقة اقتصادية وسياسية شديدة الوطئة.