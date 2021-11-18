استئناف سير الدراسة بجامعة آدم بركة إثر استجابة مطالب النقابة

استأنفت عمليات سير الدراسة بجامعة آدم بركة صباح اليوم الخميس الثامن عشر من نوفمبر الجاري ،بعد الإضراب الذي أعلنته نقابة التعليم العالي فرع الجامعة المذكورة في الثاني عشر من الشهر الحالي ،معلنين رفضهم التام لرئيس الجامعة ومطالبين بتعليق عمله بإعتباره عائقا في تحقيق مطالبهم وفقما جاء في بيانهم الصادر بالتاريخ المذكور أعلاه.

ويأتي استئناف سير الدراسة بالجامعة بعد قيام تنظيم مسيرات طلابية كبيرة أمام مقر الوالي في الثاني عشر من الشهر حاملة لافتات مكتوب عليها “كفاية كفاية من الإضرابات” “المستقبل غير قابل للتفاوض”

وتجددت المسيرة السلمية أمس الاربعاء السادس عشر من نوفمبر ،والتي كانت سببا في تعليق مهام رئيس الجامعة بإعلان رسمي صدر نفس يوم أمس من قبل والي ولاية وداي الجنرال/أحمد داري بازين .

حيث فرقت شرطة مكافحة الشغب المنظمين للمسيرة السلمية من الطلاب بالغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا منهم ،بينما الوالي أمر بإطلاق سراحهم على الفور .

وعقد الوالي لقاء مع المعتقلين بعد اطلاق سراحهم على الفور داعيا إياهم على مواظبة الدراسة .

وحذر الوالي الطلاب من عرقلة النظام خوفا من الانفلات ،وقد استجاب الطلاب وأعضاء غرفة المناديب بالجامعة لنداء الوالي .

وقد وصل حشد كبير من الطلاب إلى الجامعة صباح اليوم بهدف استئناف الدراسة ،بيد أن حضور الأساتذة الباحثين كان قليلا صباح اليوم .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر