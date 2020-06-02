إفريقيا : اللواء عبدالله مسكين من جمهورية إفريقيا الوسطى نقل الى السجن المركزي بانجمينا

م نقل زعيم المتمرين لجمهورية افريقيا الوسطى عبدالله مسكين الى السجن المركزي بمدينة انجمينا ، يوم الاثنين 1 يونيو 2020 .وذالك حسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة Tchadinfos .

الزعيم المؤسس للجبه الديمقراطية لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى عبدالله مسكين و ثلاثة آخرون من أعضاء الجبه قد تم إلقاء القبض عليهم فى شهر آكتوبر 2019. وتم تقديمهم لقاضى التحقيق يوم الاثنين 1 يونيو 2020 .

زعيم المتردين مارتن كومتاماجي الملغب بى عبد الله مسكين الذي تطالب جمهورية إفريقيا الوسطى بتسليمه، من المحتمل أن تستمر عملية محاكمته القضائية فى تشاد لفترة طزيلة .