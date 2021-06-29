إطلاق سراح المواطنين التشاديين الذين اعتقلوا في بانغي

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلنت وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديون بالخارج اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 ، الإفراج عن 23 مواطناً اعتُقلوا في جمهورية إفريقيا الوسطى في 24 أبريل من العام الجاري.

وتدور أسباب الإعتقال على أنه تم القبض على هؤلاء الأشخاص من الجنسية التشادية بتهمة التعاون مع متمردي جمهورية إفريقيا الوسطى في منطقة “بوزوم وهي منطقة منجم الذهب” ، ثم نُقلوا إلى العاصمة. وقد تمت إجرائات إطلاق سراحهم للتو بعد محاكمة بتهم غير دستورية.

ويسر وزير الخارجية بهذا الإفراج أن ينتهز الفرصة بتقديم أصدق عبارات الشكر لسلطات إفريقيا الوسطى على تعاونها والتساهل في هذه القضية.

ورحبت وزارة الخارجية بجهود سفارة تشاد في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تبنت القضية منذ البداية. وستكون الإجرائات من أجل العودة السريعة لهؤلاء المواطنين إلى الأراضي التشادية.

وللتذكير ، تابعت وزارة الخارجية والسفارة التشادية في بانغي هذه القضية عن كثب منذ القبض عليهم. وقد نوقش هذا الموضوع خلال زيارة وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أنجمينا وعلى هامش قمة الجماعة الإقتصادية لدول وسط أفريقيا في برازافيل يوم 4 يونيو.

تقرير: محمد كبرو حسين