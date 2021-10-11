lundi 11 octobre 2021
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إستئناف الأنشطة الأكاديمية بجامعة آدم بركة بأبيشي

Al-mardi Charfadine
édité le:

شهدت صباح اليوم جامعة آدم بركة بأبيشي استئناف أنشتطها الأكاديمية ،حيث حضر جمع من الطلاب من كل حدب وصوب لمواظبة المحاضرات بمختلف الكليات رغم قلتهم .

وفي مقابلة مع رئاسة جامعة آدم بركة بأبيشي ،أكد رئيس الجامعة البروفيسور/محمد سعيد علي للصحافة الإلكترونية عن مدى استعداد رئاسة الجامعة لاحتواء طلابها ،موضحا أن استئناف الأنشطة الأكاديمية جاء في وقت مناسب نتيجة توافق نقابة التعليم العالي مع الجهات المعنية .
وعبر البروفيسور عن إرتياحه من طلاب الجامعة الذين تأهبوا لتنظيف الجامعة قبل استئناف الأنشطة بأيام .
وأضاف “البروفيسور محمد سعيد” إلى أن التوافق بين النقابة والجهات المعنية يحل مشكلة عصية كانت عالقة ،وإن إدارة جامعته تسعى جاهدة لحلحلة العقبات داخل الجامعة وذلك بمشاركة كافة الأجسام الإدارية والدكاترة وغرفة مندوبي الطلاب .


ونوه “البروفيسور محمد سعيد” إلى أن باب رئاسة الجامعة مفتوحا بمصراعيه لسماع الآراء التي تنصب لصالح الجامعة وتطورها .

وأشار “البروفيسور سعيد علي “في حديثه إلى أن جامعة آدم بركة لم تعرف سنة بيضاء منذ تأسيسها حتى وقتئذ ،ويضيف بأن هذا نتج عن جهود الطاقم الجامعي ،مقدما عمق شكره لكافة عمال الجامعة على مابذلوه من غال ونفيس .

ووجه “البروفيسور محمد سعيد علي” ندائه لكافة طلاب الجامعة المقيمين بولايات أخرى على التوجه فورا نحو مدينة أبيشي بهدف الإلتحاق إلى الجامعة لمواظبة محاضراتهم .

أبيشي/إبراهيم حسن مهاجر

Al-mardi Charfadine
44e promotion de l'ESSTIC (Yaoundé) - webjournaliste : journalisme d'humanité et d’humilité... @Almardi93

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